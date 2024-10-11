Украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Запад вряд ли оставит в живых, так как глава Незалежной стал свидетелем большого числа преступлений и потерпел много поражений на полях боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии