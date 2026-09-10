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Евродепутат Картайзер: у ЕС не хватает оружия и заканчиваются деньги для Украины

Евродепутат Картайзер: у ЕС не хватает оружия и заканчиваются деньги для Украины

У Европы не хватает вооружений для передачи Украине и заканчиваются деньги для Киева. Об этом в разговоре с газетой «Известия» заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

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