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Анчелотти повторил фото с сигарой на чемпионском параде «Реала»

Анчелотти повторил фото с сигарой на чемпионском параде «Реала»

В Мадриде проходит чемпионский парад: «Реал» ездит по городу на автобусе с открытым верхом. По ходу празднования Карло Анчелотти сфотографировался с футболистами команды в солнцезащитных очках и с сигарой.

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