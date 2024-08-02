«Четыре всадника соберутся вновь»: первый тизер новой Darksiders Фанаты Darksiders за ...

«Четыре всадника соберутся вновь»: первый тизер новой DarksidersФанаты Darksiders за прошедшие с последней номерной части почти шесть лет уже отчаялись увидеть продолжение, но состоявшаяся 2 августа презентация THQ Nordic Digital Showcase 2024 подарила им новую надежду.