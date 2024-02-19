Путешественница из России рассказала про дешевый и спокойный пляж с соснами

Россиянка в своем канале о путешествиях по территории России рассказала, что некоторое время назад ее мама решила отдохнуть на пляже в Абхазии, под Гаграми, о котором было много положительных отзывов: тихо, мало народу, чистая природа, ароматы сосны у моря.