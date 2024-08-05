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Месть за Черноморский флот. ВС РФ выкашивают все системы ПВО в Одессе: Путин скоро высадит туда десант?

Месть за Черноморский флот. ВС РФ выкашивают все системы ПВО в Одессе: Путин скоро высадит туда десант?

NEWS.ru/kremlin.ru, РИА Новости Сегодня 2,8K прочитали Автор: Мария Баранова ВС РФ активно наносят удары по системам ПВО в Одесской области перед возможной операцией российского десанта в Одессе, считают некоторые Telegram-каналы.

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