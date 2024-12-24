Глава Заполярья рассказал, как удалось сократить темпы снижения численности населения в семь раз

МУРМАНСК, 24 декабря, ФедералПресс. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время прямой линии рассказал, что за последние пять лет удалось сократить темпы снижения численности населения в семь раз.
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