Меган Маркл и принц Гарри перевели детей в другую школу из-за проблем с безопасностью

Меган Маркл и принц Гарри, вернувшиеся в Великобританию в конце августа после шести лет жизни в США, приняли решение перевести своих детей — семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет — из частной школы в другое учебное заведение в том же районе.
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