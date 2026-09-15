Меган Маркл и принц Гарри перевели детей в другую школу из-за проблем с безопасностью

Меган Маркл и принц Гарри, вернувшиеся в Великобританию в конце августа после шести лет жизни в США, приняли решение перевести своих детей — семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет — из частной школы в другое учебное заведение в том же районе.