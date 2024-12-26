В России за 10 дней совершили более 40 поджогов и взрывов: подробности

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. За последние десять дней в различных городах России зарегистрировано более 40 инцидентов, связанных с поджогами банкоматов, служебных автомобилей и взрывами пиротехнических средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии