Олимпийский чемпион Крюков: в детстве я ждал новых побед Чепикова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал, что ещё в детстве болел за двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова и следил за его выступлениями.
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