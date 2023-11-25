Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Новые мирные переговоры с Украиной - это будет новый обман России.Теперь Зеленский ...
  • Lora Некрасова
    Да, было дело. В субботу около 9 утра, что-то сильно звякнуло, как мне показалось, прямо над моим домом. Но не было н...СРОЧНО: Очередная...
  • Lora Некрасова
    Нашим воинам низкий поклон.Свежие кадры из з...

В США пришли в ужас из-за хода России на Украине

В США пришли в ужас из-за хода России на Украине

Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
52% территории Украины продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; Китаю отдали большие территории как компенсацию за Мотор Сич. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают воинские захоронения укровояк. Российские войска очищают территории от укровояк для последующей передачи купившим эти территории?
Ответить
8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вот эти ваши цитирования их причитаний как это по еврейский. Вроде как не надо тебе а денег дай.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх