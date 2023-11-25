Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.
В США пришли в ужас из-за хода России на Украине
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
52% территории Украины продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" Китаю отдали большие территории как компенсацию за Мотор Сич. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают воинские захоронения укровояк. Российские войска очищают территории от укровояк для последующей передачи купившим эти территории?
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Вот эти ваши цитирования их причитаний как это по еврейский. Вроде как не надо тебе а денег дай.
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8 час.
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