АЗ

Андрей Зарубкин

52% территории Украины продали коллективному Западу. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" Китаю отдали большие территории как компенсацию за Мотор Сич. В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают воинские захоронения укровояк. Российские войска очищают территории от укровояк для последующей передачи купившим эти территории?