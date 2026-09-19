В Кимрах стартовала масштабная акция, инициированная донорским мероприятием

16 сентября 2026 года в Доме народного творчества в городе Кимры состоялась донорская акция, организованная Кимрской фабрикой им.
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