«В знак благодарности к русскому народу»...

Донатас Банионис в одном из интервью сказал: "Моя любимая Вия Артмане незадолго до смерти написала духовное завещание, в котором просила крестить её по православному чину и похоронить на русском кладбище в Риге.
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