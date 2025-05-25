«Нужно отменить пенсии в России. Это стимулирует рождаемость»: олигарх

Идея об отмене пенсионной системы в России вызвала широкий общественный резонанс. С подобной инициативой выступил предприниматель Константин Малофеев, аргументируя это тем, что ответственность за обеспечение старости должна лежать на плечах детей, а не государства.
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