Тающие во рту трубочки с орехами: потрясающая выпечка на сметане

Для того чтобы чаепитие прошло на ура, достаточно испечь изумительные трубочки с ореховой начинкой. Такая нежная и рассыпчатая выпечка послужит идеальным дополнением к чашечке вашего любимого горячего напитка.
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