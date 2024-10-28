“Дикий робот” от DreamWorks продолжает собирать кассу даже после выхода в цифре: сборы фильма превысили $230 миллионовАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов мультфильма “Дикий Робот” от студии DreamWorks за пятый уик-энд.
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