“Дикий робот” от DreamWorks продолжает собирать кассу даже после выхода в цифре: сборы фильма превысили $230 миллионовАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов мультфильма “Дикий Робот” от студии DreamWorks за пятый уик-энд.