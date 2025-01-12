Чихнул не в ту сторону - депортация: Новые ужесточения для мигрантов в России

Руслан Техажев Трудно человеку в голову вложить свои мысли. Он быстрее голову расшибёт, чем согласится с чужим опытом! Куда ещё нагляднее опыт ФРГ, Норвегии и других стран ЕС, которые уже на мигрантах обожглись! Но нет, у нас не так, у нас дружба народов! А на самом деле этот бардак создан для обогащения определенной прослойки граждан России и решения их классовых интересов. И никак иначе все это с миграцией происходящее не объяснить!

ИД Ирина Доманская Было бы желание навести порядок, но этого желания нет! Вот говорили, что мигранты отправляют заработанные деньги домой, не платят налоги в бюджет. В чем проблема: они пересылают деньги через банки, почему не взять подоходный налог при перечислении денег с каждого мигранта? К кому приезжают эти специалисты, кто их приглашает, если нет приглашения на работу зачем впускаем? И так далее и тому подобное, значит это кому то выгодно!