Бородай объяснил отставку Федорова страхом конкуренции для Зеленского

Новости внутренней и внешней политики в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай 16 июля заявил, что решение Владимира Зеленского отправить Михаила Федорова в отставку с поста министра обороны Украины продиктовано опасениями усиления конкуренции.