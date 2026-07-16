Бородай объяснил отставку Федорова страхом конкуренции для Зеленского

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай 16 июля заявил, что решение Владимира Зеленского отправить Михаила Федорова в отставку с поста министра обороны Украины продиктовано опасениями усиления конкуренции.
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