China Seeks Long-Term LNG Deals Beyond the Strait of Hormuz

China’s giant state LNG importers are in talks to secure long-term LNG supplies from exporters that don’t need the Strait of Hormuz, as the world’s biggest LNG buyer seeks to reduce its exposure to gas deliveries from the Persian Gulf, sources familiar with the plans told Bloomberg on Friday.
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