Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Детище Горбачёва. Диаспоры – порождение эпохи перестройки

Детище Горбачёва. Диаспоры – порождение эпохи перестройки

Пока мы радикально не переосмыслим и не проработаем события 1980-1990-х годов, Россия будет плутать, словно в потёмках.

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Комментарии
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Александр
Натягивание совы на глобус.
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15 час.
Астон Мартин
интересно , если это началось при Горбачёве то почему проблема не решалась в после горбачёвский период и причем ту восьмидесятые , когда гастарбайтеров не было в принципе ???🤔
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15 час.
Александр Бабин
Ага и Горбачёв научил за деньги эмигрантам выдавать гражданство И тридцать с лишним лет смотрели на это сквозь пальцы -это называется свалить проблему на других
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14 час.

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