Удары США по Ирану приближают гуманитарную катастрофу

США седьмые сутки атакуют Иран. Этой ночью взрывы вновь гремели на острове Кешм и в Бендер-Аббасе. В результате американских бомбардировок полумиллионный город, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался в транспортной изоляции.
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