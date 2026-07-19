Удары США по Ирану приближают гуманитарную катастрофу

США седьмые сутки атакуют Иран. Этой ночью взрывы вновь гремели на острове Кешм и в Бендер-Аббасе. В результате американских бомбардировок полумиллионный город, через который проходит примерно половина всей торговли страны, оказался в транспортной изоляции.