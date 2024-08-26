Экономист Голубев назвал две причины подорожания аренды жилья в России

Первая причина роста цен на аренду жилья в России - кадровый голод. Компании все чаще вынуждены искать специалистов в регионах, а внутрироссийская миграция способствует росту спроса на аренду жилья и, соответственно, ее стоимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии