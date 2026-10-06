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Нижегородская правда

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Здание технопарка «Квант ОМК» вошло в число лучших образцов фасадной архитектуры

Здание технопарка «Квант ОМК» вошло в число лучших образцов фасадной архитектуры

Фасад детского технопарка «Квант ОМК» в Выксе Нижегородской области стал одним из победителей смотра «Фасад года» Конгресса фасадной архитектуры 2026.

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