«Я перевернула эту страницу»: Лариса Долина рассказала, почему не хочет возвращать квартиру в Хамовниках

«Я перевернула эту страницу»: Лариса Долина рассказала, почему не хочет возвращать квартиру в ХамовникахЛариса Долина заявила, что не собирается покупать обратно квартиру в московских Хамовниках, из-за которой в прошлом году шли судебные разбирательства.
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