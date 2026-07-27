«Я перевернула эту страницу»: Лариса Долина рассказала, почему не хочет возвращать квартиру в Хамовниках

«Я перевернула эту страницу»: Лариса Долина рассказала, почему не хочет возвращать квартиру в ХамовникахЛариса Долина заявила, что не собирается покупать обратно квартиру в московских Хамовниках, из-за которой в прошлом году шли судебные разбирательства.