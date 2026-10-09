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35 лет Содружеству. Главная встреча СНГ 2026 г

35 лет Содружеству. Главная встреча СНГ 2026 г

Саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). 7–9 октября 2026 года. Туркменистан Саммит приурочен к 35-летию образования СНГ В рамках председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году с 7 по 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдут международные мероприятия.

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