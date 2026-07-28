Трамп настроен завершить конфликт на Украине уже в ближайшее время Дональд Трамп весьма оптимистично смотрит на возможность завершения конфликт.
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Трамп настроен завершить конфликт на Украине уже в ближайшее время Дональд Трамп весьма оптимистично смотрит на возможность завершения конфликт.
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