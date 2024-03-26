Русские ракеты наконец-то долетели до центра Киева, и интернет сразу же взорвался роликами с визжащими, верещащими и обильно матерящимися киевлянами.

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Ратник Ратник
Нам, кроме разрешения, ничего не надо. Чем - есть, кому - есть, кого - есть. РАЗРЕШИТЕ!
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4 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
А нас за що визжали хлохлы
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