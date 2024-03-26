Русские ракеты наконец-то долетели до центра Киева, и интернет сразу же взорвался роликами с визжащими, верещащими и обильно матерящимися киевлянами.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ "ЭТО ВАМ ЗА МОСКВУ И БЕЛГОРОД!": КОГО УНИЧТОЖИЛИ В ПОНЕДЕЛЬНИК В КИЕВЕ В Киеве случилась "бавовна" совсем недалеко от центров принятия решений и "красных линий".
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