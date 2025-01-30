Похудевшая Анна Семенович похвасталась своей фигурой в бикини

44-летняя певица Анна Семенович поделилась провокационным снимком с отдыха на Мальдивах. Артистка, наслаждающаяся отпуском с бойфрендом Денисом Шреером, показала свою фигуру в открытом купальнике и привлекла внимание поклонников откровенным фото в бикини.
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