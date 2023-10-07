Исправительная колония или ГУЛAГ: где зэкам было хуже сидеть

Кардинальные изменения в пенитенциарной системе царского режима, стали происходить, начиная с января 1918 года, когда была создана большевистская Тюремная комиссия, регулирующая условия содержания заключенных.
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