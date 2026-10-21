В двух больницах Владимирской области возобновили работу ангиографы после замены рентгеновских трубок: в Александровской ЦРБ и Областной клинической больнице уже проводятся операции, тогда как аппарат в городской больнице №4 вернётся в строй не раньше второй половины ноября.