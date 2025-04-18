Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    что то дикость и вандализм, что другое... выдать дворникам по ведру краски и замазать этот пОдростковый дебилизмПоклонники восста...
  • OmelinaZ Омелина
    Как все эти граффити портят здания и гаражи ,такое ощущение,что это бомжатник.Поклонники восста...
  • Eduard
    Эстония купила Балтийское море или Финский залив? Они никто,ничего неюкупили и никакой досмотр незаконен.Они опятт за...Эстония задержала...

Эскроу в сегменте ИЖС: безальтернативность с альтернативными доработками

Эскроу в сегменте ИЖС: безальтернативность с альтернативными доработками

Начислять проценты на лежащие на счетах эскроу деньги, отменить все скрытые банковские комиссии и необоснованно затянутые сроки раскрытия счетов, выработать четкий регламент принятия дома в эксплуатацию — у игроков рынка ИЖС множество предложений, связанных с донастройкой эскроу-механизмаПо итогам состоявшегося 15 апреля заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития инфраструктуры для жизни, игроки рынка индивидуального жилищного строительства отметили несколько важных для себя вещей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх