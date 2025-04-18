Эскроу в сегменте ИЖС: безальтернативность с альтернативными доработками

Начислять проценты на лежащие на счетах эскроу деньги, отменить все скрытые банковские комиссии и необоснованно затянутые сроки раскрытия счетов, выработать четкий регламент принятия дома в эксплуатацию — у игроков рынка ИЖС множество предложений, связанных с донастройкой эскроу-механизмаПо итогам состоявшегося 15 апреля заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития инфраструктуры для жизни, игроки рынка индивидуального жилищного строительства отметили несколько важных для себя вещей.
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