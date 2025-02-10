О пользе и точной дозировке сала рассказал новосибирский эксперт Яков Дель

Самое то в неделю примерно 100 граммов, скажем, 30 граммов через день. Авторитетные источники утверждают, что сало прямо показано тем, кто занимается тяжелым физическим трудом или напряженной умственной работой.
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