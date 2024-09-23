Депутаты предложили платить миллион за ипотеку в регионах с низкой рождаемостью

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратились к министру финансов Антону Силуанову с предложением выплачивать семьям с детьми по одному миллиону на погашение ипотеки.