Депутаты предложили платить миллион за ипотеку в регионах с низкой рождаемостью

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратились к министру финансов Антону Силуанову с предложением выплачивать семьям с детьми по одному миллиону на погашение ипотеки.
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