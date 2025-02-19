Европейский фондовый рынок обновил максимумы во вторник

Во вторник европейские фондовые рынки продолжили восходящий тренд, обновив исторические максимумы. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,32%, достигнув отметки в 557,17 пункта, зафиксировав очередной рекорд в текущем месяце.
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