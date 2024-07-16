Рынок открылся вниз, в МТС дивидендный гэп

Российский рынок открыл торги во вторник, 16 июля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,35% до 2902,79 пункта, индекс РТС просел на 0,37% до 1041,35 пункта.