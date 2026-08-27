Юрий Ильинов

Юг Ливана в огне: ВС Израиля применили боеприпасы с белым фосфором Ливанский военно-полевой источник сообщил о применении израильской армией боеприпасов с белым фосфором на юге страны. По его данным, обстрел вызвал крупные пожары и повредил сельскохозяйственные и лесные угодья. Израильская армия в среду обстреляла боеприпасами с белым фосфором окрестности населённого пункта Бани-Хайян, район ад-Дабша и обширные территории округа Набатия. Об этом РИА Новости сообщил ливанский военно-полевой источник. По его словам, атака привела к крупным пожарам и нанесла ущерб сельскохозяйственным землям и лесным массивам. Источник отметил, что это не первый случай применения Израилем таких боеприпасов на юге Ливана. Последствия затронули и аграрный сектор страны. Глава Ассоциации фермеров юга Ливана Мухаммед аль-Хусейни сообщил РИА Новости, что полностью уничтожены пятьдесят семь тысяч гектаров земель — около 22% всех сельскохозяйственных территорий юга страны. Ещё примерно девятнадцать тысяч гектаров, по его данным, нуждаются в восстановлении. Повреждения получили колодцы, системы водоснабжения и орошения, а также другие объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. Расчёты Национального совета по научным исследованиям Ливана по состоянию на семнадцатое июня оценивают совокупные потери аграрного сектора юга страны более чем в 572 миллиона долларов. Около 530 миллионов долларов приходится на последствия остановки сельскохозяйственного производства. Ещё примерно 42 миллиона составил ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре.