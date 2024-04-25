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Закон и Порядок

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Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезное беспокойство по поводу действий Запада, опасно балансирующего на грани прямого военного столкновения ядерных держав ради поддержки своего союзника.

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