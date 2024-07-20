Вяльбе высказалась о работе Исинбаевой в МОК

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об уходе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с истечением срока ее полномочий.