Росгвардейцы уничтожили скрывавшихся в разрушенном здании бойцов ВСУ

Росгвардейцы уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Росгвардии. По данным ведомства, противника обнаружили в одном из разрушенных зданий в ходе проведения воздушной разведки.
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