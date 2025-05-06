Назван китайский автобренд с худшей динамикой продаж

На российском рынке сохраняется острая проблема переполнения складов китайскими автомобилями, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, его слова приводит KazanFirst.
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