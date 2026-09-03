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Татар-информ

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Инвестиции, развитие регионов и встреча с тигром: заявления Путина на ВЭФ

Инвестиции, развитие регионов и встреча с тигром: заявления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума обозначил ключевые задачи для экономики страны, рассказал о ситуации с инвестициями и федеральным бюджетом, а также анонсировал новые решения для бизнеса и развития российских регионов.

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