FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Ну, что значит "еще не победа".... Это, вообще, никакого отношения к победе не имеет!Влияние перепалки...
  • Maxim
    Уже устареет, можно - не строить..Intel отложила за...
  • В С
    Всего (КУЧА ТРЁХЭТАЖНЫХ МАТОВ) за 5,5 миллионов рублей ?!В России начнут в...

Северная ледяная шапка Марса моложе, чем считалось

Северная ледяная шапка Марса моложе, чем считалось

Новое исследование показало, что северная ледяная шапка Марса гораздо моложе, чем считалось ранее. Ученые из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) использовали земные методы для измерения того, как лед влияет на поверхность планеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх