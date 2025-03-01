Северная ледяная шапка Марса моложе, чем считалось

Новое исследование показало, что северная ледяная шапка Марса гораздо моложе, чем считалось ранее. Ученые из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) использовали земные методы для измерения того, как лед влияет на поверхность планеты.
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