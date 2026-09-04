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Бизнес журнал. Урал

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На Среднем Урале ужесточили контроль за субсидиями для АПК

На Среднем Урале ужесточили контроль за субсидиями для АПК

В Свердловской области скорректировали порядок предоставления субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на поддержку молодых специалистов и подготовку кадров.

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