В Кремле раскрыли важные детали визита американских переговорщиков

Кремль не стал раскрывать, с какими предложениями американские переговорщики — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — прибыли в Москву.
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