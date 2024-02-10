В Киеве заявили, что ВСУ хватит ресурсов на два месяца боевых действий

REUTERS/Inna Varenytsia Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ресурсов Вооруженных сил Украины без западных поставок хватит на два месяца боевых действий, сообщило украинское издание "Страна".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии