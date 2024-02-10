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В Киеве заявили, что ВСУ хватит ресурсов на два месяца боевых действий

В Киеве заявили, что ВСУ хватит ресурсов на два месяца боевых действий

REUTERS/Inna Varenytsia Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ресурсов Вооруженных сил Украины без западных поставок хватит на два месяца боевых действий, сообщило украинское издание "Страна".

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