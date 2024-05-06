Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов России на нужды Украины

Евросоюз планирует воспользоваться российскими активами Евросоюз достиг консенсуса об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, сообщил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.
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