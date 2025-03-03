Средняя ставка по вкладам на год в топ-20 банках стала ниже ключевой ставки

Впервые с начала ноября 2024 года ставки по годовым вкладам опустились ниже 20%. Также средние процентные ставки по депозитам сроком на шесть месяцев вернулись к значениям, зафиксированным в этот же период времени.
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