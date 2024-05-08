ВТБ изменил программу лояльности для пенсионеров: какие бонусы они получат

С 1 мая кэшбэк за покупки по картам ВТБ начисляется в рублях, а не в мультибонусах. В рамках обновленной программы лояльности клиенты, получающие пенсию в ВТБ, смогут получать кэшбэк каждый месяц в наиболее востребованных для них категориях, сообщила пресс-служба банка.