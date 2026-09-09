Аргентина идёт ва-банк: уголовное дело против нефтяников за работу на Фолклендах Буэнос-Айрес возбуждает уголовное дело против израильской Navitas Petroleum, канадских JHI Associates и Eco (Atlantic) Oil & Gas.
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