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Новости Брянска

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ГЕРОФАРМ испытал препараты для лечения ожирения у подростков

ГЕРОФАРМ испытал препараты для лечения ожирения у подростков

Исследования российских препаратов для лечения ожирения у подростков охватили около 800 участников, средний вес которых на старте составлял 95–97 кг.

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