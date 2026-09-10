ГЕРОФАРМ испытал препараты для лечения ожирения у подростков

Исследования российских препаратов для лечения ожирения у подростков охватили около 800 участников, средний вес которых на старте составлял 95–97 кг.
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Новость очень пугающая. Это страшно, когда огромная фармкомпания, которая годами травит людей решает еще и начать истреблять детей